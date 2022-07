AdriJuve64 : Ponza, yacht in fiamme davanti alla spiaggia del Frontone: panico tra i turisti - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incendio a Ponza, fiamme su uno yacht davanti alla spiaggia del Frontone - ilfaroonline : Paura a Ponza: yacht prende fuoco davanti alla spiaggia del Frontone - Aquila6811 : RT @tempoweb: #Ponza, divampano le fiamme su uno yacht. La colonna di fumo nero spaventa tutti #mare #estate #incendio #video #30luglio #il… - tempoweb : #Ponza, divampano le fiamme su uno yacht. La colonna di fumo nero spaventa tutti #mare #estate #incendio #video… -

Paura a, isola nel mar Tirreno tra le più visitate località turistiche d'Italia. Unoin rada nello specchio d'acqua davanti alla spiaggia del Frontone è infatti andato a fuoco nel primo ......quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Notti violente a, bodyguard esperti di arti marziali per difendere il pontile degli...Paura a Ponza, isola nel mar Tirreno tra le più visitate località turistiche d'Italia. Uno yacht in rada nello specchio d'acqua davanti alla spiaggia del Frontone ...L'imbarcazione si trovava in rada quando è divampato il rogo. Non risultano feriti Un incendio è divampato a bordo di uno yacht in rada nello specchio d'acqua davanti alla spiaggia del Frontone, a Pon ...