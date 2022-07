“Lui è peggio di me”: “Questo film è un miracolo” (Di sabato 30 luglio 2022) A Milano si tirano a lucido le belle e lussuose macchine d’epoca. E può capitare che Roy non sia del Texas, ma di Gallarate!. “Touringauto” è il grosso garage dove danno a noleggio le auto, i due soci e amici per la pelle fin dalle elementari. Vivono insieme, e nell’appartamento di lusso meneghino, si scambiano le donne: sono i ‘cummenda’ Adriano Celentano e Renato Pozzetto, ovvero Leonardo e Luciano. Enrico Oldoini è il regista nel 1985 di “Lui è peggio di me”, stasera in tv: i retroscena di un’amicizia vera. Donne, motori e Duomo Lui è peggio di me, Foto da Teatro e musica newsPozzetto-Luciano non le ama, ma guadagna proprio con le nozze altrui, affittando a prezzi esagerati le auto. Lui è pignolo ed è specializzato in amministrazione. Il patito delle macchine è Celentano-Leonardo, che arriva in persona da Giovanna (Kelly Van der Velden), ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 luglio 2022) A Milano si tirano a lucido le belle e lussuose macchine d’epoca. E può capitare che Roy non sia del Texas, ma di Gallarate!. “Touringauto” è il grosso garage dove danno a noleggio le auto, i due soci e amici per la pelle fin dalle elementari. Vivono insieme, e nell’appartamento di lusso meneghino, si scambiano le donne: sono i ‘cummenda’ Adriano Celentano e Renato Pozzetto, ovvero Leonardo e Luciano. Enrico Oldoini è il regista nel 1985 di “Lui èdi me”, stasera in tv: i retroscena di un’amicizia vera. Donne, motori e Duomo Lui èdi me, Foto da Teatro e musica newsPozzetto-Luciano non le ama, ma guadagna proprio con le nozze altrui, affittando a prezzi esagerati le auto. Lui è pignolo ed è specializzato in amministrazione. Il patito delle macchine è Celentano-Leonardo, che arriva in persona da Giovanna (Kelly Van der Velden), ...

