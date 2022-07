sportli26181512 : Juve, senti l’agente di Fagioli: ‘Ha bisogno di spazio e continuità’: Andrea D’Amico, agente del talento della Juve… - Enrico_ds27 : @LisiAlessio4 @Diegosper @Nathan_Gr_ Senti Treccani, le tue spiegazioni sono rinfacciarmi gusti personali che tra l… - sportli26181512 : Juve, senti Tedesco del Lipsia sul futuro di Werner del Chelsea VIDEO: L'attaccante Werner torna al Lipsia? L'allen… - infoitsport : Juve, senti Danilo: 'Obiettivo? Ritrovare l'arroganza e tornare a vincere' - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, senti Danilo: “Dobbiamo tornare a vincere” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA -

Commenta per primo L'attaccante Werner torna al Lipsia L'allenatore Tedesco : 'Assurdità, è un giocatore del Chelsea'., che volemo fa co' Gravina e Dela Dobbiamo mandare un segnale. Quelli si so' alleati, ... Non te lamentà' ' Ma lapaga coi postdatati. E li ho girati già alla Blackstone . M'erano rimasti ...Le parole di Alessandro Del Piero al canale Twitch della Juventus: GOL ALLA LAZIO 2012 - "La punizione ... Ci siamo guardati e io ho detto la tiro io, lui ha detto: certo, vai. Un momento dove senti ...Danilo sarà un ex della partita contro i Blancos: 'Contro il Real sarà una bella partita, emozionante anche per me, che ho trascorso a Madrid due anni Questo è stato uno dei punti deboli delle scorse ...