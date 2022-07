Fiorentina, Duncan: “Anno difficile perché ci sarà da confermarsi” (Di sabato 30 luglio 2022) Alfred Duncan vuole recitare un ruolo da protagonista nella Fiorentina di Vincenzo Italiano tornata in Europa. “L’Anno scorso è stato molto importante per me perché venivamo da due stagioni un po’ difficili, però grazie al mister ed ai compagni mi sono sentito tranquillo di potermi esprimere abbastanza bene. Quest’Anno sarà ancora più difficile perché ci sarà da confermarsi e c’è da lavorare ancora di più e da andare ancora più forte visto che ci sarAnno tante partite”. Così il centrocampista dall’Austria, dopo le due settimane di ritiro a Moena “molto stancanti e penso che ci servisse perché quando inizieremo a giocare le partite sarAnno tante e ci ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Alfredvuole recitare un ruolo da protagonista nelladi Vincenzo Italiano tornata in Europa. “L’scorso è stato molto importante per mevenivamo da due stagioni un po’ difficili, però grazie al mister ed ai compagni mi sono sentito tranquillo di potermi esprimere abbastanza bene. Quest’ancora piùcidae c’è da lavorare ancora di più e da andare ancora più forte visto che ci sartante partite”. Così il centrocampista dall’Austria, dopo le due settimane di ritiro a Moena “molto stancanti e penso che ci servissequando inizieremo a giocare le partite sartante e ci ...

