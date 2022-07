Zona_Wrestling : Finn Balor: “Vince McMahon non credeva potessi essere un heel, ma ha cambiato idea” - _muffinbutton : @koorime_yu vabbè ma Vince è quello che è riuscito a sprecare pure Jericho-- anzi calo un attimo, FINN BALOR. io gi… - MissDanaDax : Io e Finn Balor abbiamo la stessa idea di festa di compleanno vedo. - Grincheux82 : @UniversCatch Finn Balor Ciampa Riddle Io sharai Raquel Bliss - DirtiestSoul : KAKSJSJSJAJJJAJAA CHINGA A TU MADRE FINN BALOR!!!!!!!!!!!!!!!!!! -

World Wrestling

The Mysterio's (Rey & Dominik) vs The Judgment Day (& Damien Priest) Come annunciato ieri sera a Raw, il match di coppia sarà un No Disqualification: tutto sarà dunque lecito. Attenzione a ...The Judgement Day batte AJ Styles,& Liv Morgan La stable capitanata dalla Rated R Superstar continua a macinare vittorie. Dopo aver sconfitto AJ Styles a WrestleMania e WrestleMania ... Jim Cornette spara a zero contro Finn Bálor La WrestleMania dell'estate andrà in scena questa notte al Nissan Stadium di Nashville (Tennessee) NASHVILLE (Tennessee) - Tutto pronto per The Biggest Party of the Summer, uno dei big 4 della WWE ins ...Durante la sua carriera in WWE, Finn Bálor ha conquistato una volta l’Universal Championship (di cui è stato il campione inaugurale) e due volte l’NXT Championship. Ha inoltre vinto due volte il titol ...