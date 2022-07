Canoa | Mondiali slalom Augusta 2022 | De Gennaro d’argento nel K1

Leggi su sportface

(Di sabato 30 luglio 2022) Giovanni Devince la medaglianel K1 neidiin corso ad, in Germania. L’azzurro si aggiudica quindi il suo primo podio iridato in carriera, a soli 71 centesimi dal ceco Vit Prindis e davanti al francese Boris Neveu, vincitore dell’oro lo scorso anno in questa gara. Per Desi tratta inoltre di una conferma, dopo l’argento centrato di recente agli Europei di Liptovsky Mikulas, in Slovacchia. Inoltre, l’Italia centra l’argento per la seconda volta consecutiva in questa gara: lo scorso anno, a Bratislava, a salire sul secondo gradino del podio fu Marcello Beda, con lo stesso Deche aveva chiuso quella gara in quarta posizione. SportFace.