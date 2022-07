Webuild, nel 1° semestre ricavi +24% a 3,9 miliardi (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Webuild archivia il primo semestre dell’esercizio all’insegna di un ritorno all’utile, pari a 64 milioni, rispetto alla perdita dello stesso periodo del 2021, e di una crescita dei ricavi e redditività. I risultati approvati dal cda del gruppo mostrano ricavi adjusted pari a 3.873 milioni (3.129 milioni nel primo semestre 2021), e segnano una crescita su base annua di 744 milioni pari al 24%. I principali contributi sono riferibili allo sviluppo delle attività operative in Italia, che beneficiano, tra l’altro, dei positivi effetti derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra cui l’Alta Velocità/Alta Capacità ferroviaria Milano-Genova, Napoli-Bari e Verona-Padova, oltre che ad alcuni grandi progetti all’estero tra cui, in particolare, le commesse negli USA della ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) –archivia il primodell’esercizio all’insegna di un ritorno all’utile, pari a 64 milioni, rispetto alla perdita dello stesso periodo del 2021, e di una crescita deie redditività. I risultati approvati dal cda del gruppo mostranoadjusted pari a 3.873 milioni (3.129 milioni nel primo2021), e segnano una crescita su base annua di 744 milioni pari al 24%. I principali contributi sono riferibili allo sviluppo delle attività operative in Italia, che beneficiano, tra l’altro, dei positivi effetti derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra cui l’Alta Velocità/Alta Capacità ferroviaria Milano-Genova, Napoli-Bari e Verona-Padova, oltre che ad alcuni grandi progetti all’estero tra cui, in particolare, le commesse negli USA della ...

