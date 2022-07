Sul web prevale il consenso per l'Agenda Draghi (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Sul web prevale il consenso per l'Agenda Draghi Sulla crisi le audience sono divise, ma emerge disapprovazione per l'interruzione del lavoro dell'Esecutivo. Sui social è iniziata la campagna elettorale e il M5S si domanda: “Cosa sarebbe l'Agenda Draghi? Nessuno lo sa”. Sono “dimissioni irrevocabili” quelle di Mario Draghi, in Senato abbiamo assistito alla fine del suo Governo: presenti 192, votanti 133, favorevoli 95, contrari 38. L'Esecutivo di unità nazionale non esiste più. A parole quasi tutti vorrebbero proseguire con Mario Draghi primo Ministro, ma nei fatti la maggioranza politica e la fiducia si sono esaurite. Finisce così la corsa dell'ex governatore della Bce dopo 17 mesi. Il Presidente della Repubblica ha sciolto le Camere e il ... Leggi su agi (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Sul webilper l'Sulla crisi le audience sono divise, ma emerge disapprovazione per l'interruzione del lavoro dell'Esecutivo. Sui social è iniziata la campagna elettorale e il M5S si domanda: “Cosa sarebbe l'? Nessuno lo sa”. Sono “dimissioni irrevocabili” quelle di Mario, in Senato abbiamo assistito alla fine del suo Governo: presenti 192, votanti 133, favorevoli 95, contrari 38. L'Esecutivo di unità nazionale non esiste più. A parole quasi tutti vorrebbero proseguire con Marioprimo Ministro, ma nei fatti la maggioranza politica e la fiducia si sono esaurite. Finisce così la corsa dell'ex governatore della Bce dopo 17 mesi. Il Presidente della Repubblica ha sciolto le Camere e il ...

msgelmini : Una preghiera per Alika Ogorchukwu, aggredito in strada e preso a bastonate fino alla morte. Un pensiero alla mogli… - fegato82 : @CiacciaStryker @carach89 @spicciar Filippo rilassati. Goditi la domenica e non insultare le persone sul web, che d… - alexbottoni : Soldati russi che castrano i prigionieri ucraini. I video delle atrocità postate sul web - MagdalenaSal1 : RT @crucant: delizioso caffè di Piazza Beccaria, mentre gusta un cappuccino e trascrive dei frammenti greci sul rovescio della ricevuta, è… - Versi_del_Tempo : Sul web e sui giornali si leggono tante banalità sulle prossime elezioni. Alcuni parlano di 'voto utile' senza pres… -