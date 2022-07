Ronaldo si scaglia contro i media: 'Se non parlate di me non fate soldi' (Di venerdì 29 luglio 2022) Il caso Ronaldo continua ad agitare la quotidianità del calciomercato inglese. E non solo. Il futuro dell'attaccante portoghese resta un'incognita nonostante la stagione 2022 - '23 sia ormai alle ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 29 luglio 2022) Il casocontinua ad agitare la quotidianità del calciomercato inglese. E non solo. Il futuro dell'attaccante portoghese resta un'incognita nonostante la stagione 2022 - '23 sia ormai alle ...

sportli26181512 : Ronaldo si scaglia contro i media: 'Se non parlate di me non fate soldi': Mentre resta incerto il suo futuro al Man… - sscalcionapoli1 : Ronaldo si scaglia contro i giornalisti: “Senza menzogne su di me non fate soldi” - osimhenismo_ : RT @tuttonapoli: Ronaldo si scaglia contro i giornalisti: 'Senza menzogne su di me non fate soldi' - tuttonapoli : Ronaldo si scaglia contro i giornalisti: 'Senza menzogne su di me non fate soldi' -