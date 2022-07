Rendiamo la dignità a chi ci aiuta

Leggi su panorama

(Di venerdì 29 luglio 2022) Ossia, i medici di famiglia. Che in Italia sono sempre meno. Colpa della continua e folle svalutazione di una professione fondamentale. Cercasi disperatamente medici di base. Ne abbiamo già parlato ma ora ci tocca riparlarne perché l’emergenza è ormai evidente, a portata di mano e palpabile da chiunque. Ci limitiamo a quello che è successo nel Milanese e nel Lodigiano, ma potrebbe essere detto purtroppo per gran parte dell’Italia: su 296 posti vacanti di medici di famiglia le risposte sono state appena 25. Uno ogni 1.300 pazienti è il rapporto in base al quale viene calcolato il fabbisogno di dottori in un territorio. Invece 1.050 è il massimo degli assistiti che possono avere i medici di famiglia ancora in formazione. Mentre sale a 2 mila il numero massimo degli assistiti per quelli già formati. Anche in questo caso le periferie rimangono le più scoperte. Non fa eccezione Milano ma è ...