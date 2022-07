Olivera: «Gioco in difesa ma mi entusiasmo se c’è spazio per attaccare. Mario Rui un punto di riferimento» (Di venerdì 29 luglio 2022) «Sono contento di essere qui, il Napoli è un club di livello internazionale, universalmente riconosciuto. Ho visto molte partite del Napoli di recente, l’anno scorso ha fatto molto bene, è arrivato vicino allo scudetto. Vogliamo fare bene, fissare obiettivi vicini, passo dopo passo, non pensare già a fine stagione» Il Napoli presenta Mathias Olivera, il terzino sinistro che sostituisce Faouzi Ghoulam nella rosa di Spalletti. Proviene dal Getafe, dal campionato spagnolo. Ed è uruguayano. Il Napoli nell’era De Laurentiis era una bella tradizione con gli uruguayani. A Napoli ha preso il numero 17 di Hamsik. «Gargano e Bogliacino mi hanno parlato molto bene del club. Si tratta di un progetto molto importante. Ho incontrato Cavani in Nazionale, mi ha detto che stavo facendo un’ottima scelta, sia con riguardo alla squadra che rispetto alla città. Il 17? So che è un numero ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 luglio 2022) «Sono contento di essere qui, il Napoli è un club di livello internazionale, universalmente riconosciuto. Ho visto molte partite del Napoli di recente, l’anno scorso ha fatto molto bene, è arrivato vicino allo scudetto. Vogliamo fare bene, fissare obiettivi vicini, passo dopo passo, non pensare già a fine stagione» Il Napoli presenta Mathias, il terzino sinistro che sostituisce Faouzi Ghoulam nella rosa di Spalletti. Proviene dal Getafe, dal campionato spagnolo. Ed è uruguayano. Il Napoli nell’era De Laurentiis era una bella tradizione con gli uruguayani. A Napoli ha preso il numero 17 di Hamsik. «Gargano e Bogliacino mi hanno parlato molto bene del club. Si tratta di un progetto molto importante. Ho incontrato Cavani in Nazionale, mi ha detto che stavo facendo un’ottima scelta, sia con riguardo alla squadra che rispetto alla città. Il 17? So che è un numero ...

