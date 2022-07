Napoli, Olivera: «Paragone con Theo Hernandez? Abbiamo una cosa in comune…» (Di venerdì 29 luglio 2022) Il neo terzino sinistro del Napoli Mathias Olivera ha parlato del Paragone con Theo Hernandez Il neo terzino sinistro del Napoli Mathias Olivera, arrivata dal Getafe, si è presentato in conferenza stampa e ha parlato del Paragone con Theo Hernandez. RUOLO – «Non mi cambia molto giocare a cinque o a quattro. Sono un terzino, ma quando ho lo spazio attacco anche e mi entusiasmo. Paragone con Theo Hernandez? Con Theo ho in comune le caratteristiche offensive». LEGGI QUI LA CONFERENZA INTEGRALE L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Il neo terzino sinistro delMathiasha parlato delconIl neo terzino sinistro delMathias, arrivata dal Getafe, si è presentato in conferenza stampa e ha parlato delcon. RUOLO – «Non mi cambia molto giocare a cinque o a quattro. Sono un terzino, ma quando ho lo spazio attacco anche e mi entusiasmo.con? Conho in comune le caratteristiche offensive». LEGGI QUI LA CONFERENZA INTEGRALE L'articolo proviene da Calcio News 24.

