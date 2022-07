Le “Grandi dimissioni”? In Ue va in scena il “Grande rimescolamento”: lavoratori sempre più insoddisfatti cercano posti migliori (Di venerdì 29 luglio 2022) Uno spettro si aggira per l’Europa ed è lo spettro del precariato diffuso e generalizzato. Trimestre dopo trimestre il Vecchio Continente macina record occupazionali che sembrano contraddire il fenomeno emergente delle “Grandi dimissioni”, ovvero l’abbandono volontario dell’impiego. Ma si tratta di un paradosso solo apparente, che nasconde invece una volatilità del mercato del lavoro inedita alle nostre latitudini e la distanza sempre più marcata tra imprese e lavoratori, soprattutto giovani, colpiti non solo sul piano economico ma anche sociale e psicologico. Gli ultimi dati Eurostat rilasciati a luglio raccontano di un mercato del lavoro continentale in piena evoluzione. Nell’Unione Europea il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni si è attestato al 74,5% nel primo trimestre del 2022, con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Uno spettro si aggira per l’Europa ed è lo spettro del precariato diffuso e generalizzato. Trimestre dopo trimestre il Vecchio Continente macina record occupazionali che sembrano contraddire il fenomeno emergente delle “”, ovvero l’abbandono volontario dell’impiego. Ma si tratta di un paradosso solo apparente, che nasconde invece una volatilità del mercato del lavoro inedita alle nostre latitudini e la distanzapiù marcata tra imprese e, soprattutto giovani, colpiti non solo sul piano economico ma anche sociale e psicologico. Gli ultimi dati Eurostat rilasciati a luglio raccontano di un mercato del lavoro continentale in piena evoluzione. Nell’Unione Europea il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni si è attestato al 74,5% nel primo trimestre del 2022, con ...

