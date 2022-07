Inflazione | stangata per le famiglie da 9 miliardi… quando c’era la ‘Scala mobile’!

petergomezblog : A luglio altra stangata per le famiglie: inflazione al 7,9% e il carrello della spesa rincara del 9,1%, record dal… - MoniShantiRani : RT @erretti42: Il carrello della spesa rincara del 9,1%, record dal 1984. Loro parlano di collegi, di alleanze con la qualunque, di union… - MauroCapozza : RT @erretti42: Il carrello della spesa rincara del 9,1%, record dal 1984. Loro parlano di collegi, di alleanze con la qualunque, di union… - cristinapasque : RT @petergomezblog: A luglio altra stangata per le famiglie: inflazione al 7,9% e il carrello della spesa rincara del 9,1%, record dal 1984… - Dome689 : A luglio altra stangata per le famiglie: inflazione al 7,9% e il carrello della spesa rincara del 9,1%, record dal… -

Secondo le stime dell'Unc "l'a +7,9% significa, per una coppia con due figli, unacomplessiva, in termini di aumento del costo della vita, pari a 2630 euro su base annua, ma di ......a poco tempo fa erano riusciti a non scaricare sui consumatori tra i 2 e i 3 punti d', ma ... Secondo l'Unione dei Consumatori, per una coppia con due figli, lacomplessiva è di 2.630 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...In media per una famiglia il rialzo annuo è di 2040 euro, 564 euro per mangiare e bere, 585 per il carrello. I cittadini, infatti, stanno già operando tagli e rinunce, oltre che adottando importanti m ...