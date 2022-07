I detriti di un razzo cinese cadranno sulla Terra il prossimo 30 luglio: quali rischi corriamo? (Di venerdì 29 luglio 2022) C’è il rischio che nelle prossime ore un razzo cinese con rientro incontrollato sulla Terra possa colpire alcune zone abitate. Era già successo nel 2020 in Costa D’Avorio con un altro razzo cinese. E l’Italia cosa rischia? Il razzo cinese Long March 5B sta cadendo in modo del tutto fuori controllo sulla Terra. Una situazione L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 29 luglio 2022) C’è ilo che nelle prossime ore uncon rientro incontrollatopossa colpire alcune zone abitate. Era già successo nel 2020 in Costa D’Avorio con un altro. E l’Italia cosaa? IlLong March 5B sta cadendo in modo del tutto fuori controllo. Una situazione L'articolo NewNotizie.it.

