GT World Challenge Spa 2022 | a che ora corre Valentino Rossi | programma | canali tv | streaming

(Di venerdì 29 luglio 2022) Tutto è pronto a Spa-Francorchamps per la mitica 24 Ore del Fanatec GTEurope Powered by AWS. Manca sempre meno al terzo atto dell’Endurance Cup, la tappa più importante dell’anno con ben 66 auto presenti contemporaneamente in pista. Regna l’incertezza per una sfida unica, la più importante competizione al mondo riservata alle GT3. Da qualche anno l’evento è anche valido per l’Intercontinental GTPowered by Pirelli, la serie ‘globale’ di SRO che è iniziato a maggio dall’Australia con la famosa 12h di Bathurst. Ci sarà da divertirsi nella pista che sorge nella foresta delle Ardenne, impianto rivisto durante l’inverno nelle proprie vie di fuga al fine di riportare in pista del due ruote. Sbagliare non è più concesso in molti punti, la ghiaia potrebbe tradire molti durante la giornata di gara. Tra gli altri ...