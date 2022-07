Faida fra trapper, 9 arresti: in manette Simba La Rue accoltellato a Treviolo (Di venerdì 29 luglio 2022) Rapine, aggressioni e sequestro di persona commesse in una “Faida musicale”. I carabinieri del comando provinciale di Milano stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Guido Salvini nei confronti del trapper lecchese Simba La Rue e di altri 8 giovani che fanno parte del suo gruppo. Le indagini dei militari della compagnia Duomo coordinate dal pm Francesca Crupi, hanno ricostruito una rapina avvenuta in marzo e il sequestro di persona, risalente ai primi di giugno, del trapper padovano Baby Touche’. Quest’ultimo episodio era stato documentato da una serie di foto e filmati pubblicati sui profili Instagram di alcuni degli indagati. Stando alle indagini, l’inizio della “Faida” risale allo scorso febbraio, quando il gruppo di Simba La Rue, al secolo ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 29 luglio 2022) Rapine, aggressioni e sequestro di persona commesse in una “musicale”. I carabinieri del comando provinciale di Milano stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Guido Salvini nei confronti delleccheseLa Rue e di altri 8 giovani che fanno parte del suo gruppo. Le indagini dei militari della compagnia Duomo coordinate dal pm Francesca Crupi, hanno ricostruito una rapina avvenuta in marzo e il sequestro di persona, risalente ai primi di giugno, delpadovano Baby Touche’. Quest’ultimo episodio era stato documentato da una serie di foto e filmati pubblicati sui profili Instagram di alcuni degli indagati. Stando alle indagini, l’inizio della “” risale allo scorso febbraio, quando il gruppo diLa Rue, al secolo ...

qn_giorno : Faida fra bande di trapper, nove arresti - Cronaca - - Enzoinformation : @borghi_claudio Parlate di #kissinger,chiete a lui perchè Draghi ,Boris, ed altri son caduti. Soltanto gli ignorant… - cinicomateriale : @_kuball_ @guastatore1 @SaraMuggittu @Zenecco @SergioNardone1 @Salvitus1 @MattDynamiteM86 @dottorbarbieri… - SkaDoctor : @Nic_Mone @Stuccosss Questa faida fra RI e PRNTT prima finisce meglio è per tutti. Finché non finisce non mi iscrivo più a nessuno dei due. - brossin43 : @elevisconti Beh direi che hai descritto bene la faida da telenovelas che si sta consumando fra letta e il renziota… -