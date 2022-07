Balenazione | valori tornano nella norma in Emilia - Romagna | divieti revocati - Cronaca - quotidiano net

I parametri del batterio Escherichia Coli nel mare della riviera emiliano - romagnola sono rientrati nei limiti in tutti i punti dove si erano registrate anomalie. Nel pomeriggio saranno emesse le ...I parametri del batterio Escherichia Coli nel mare della riviera emiliano - romagnola sono rientrati nei limiti in tutti i punti dove si erano registrate anomalie. Nel pomeriggio saranno emesse le ...Secondo i tecnici, le ipotesi per spiegare i risultati, anomali, dei campionamenti effettuati martedì 26 luglio sono al momento riconducibili a un insieme di condizioni meteorologiche, idrologiche e m ...BOLOGNA, 29 LUG - I parametri del batterio Escherichia Coli nel mare della riviera emiliano-romagnola sono rientrati nei limiti in tutti i punti dove si erano registrate anomalie. Nel pomeriggio saran ...