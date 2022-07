Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 28 luglio 2022 (Di venerdì 29 luglio 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 28 luglio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 gli episodi di Don Matteo 12 hanno totalizzato in media 1848 spettatori (share 13.77%); su Canale5 il film Scappo a casa ha avuto 1474 spettatori, 10.91% di share, nell’anteprima e 1161 (10.28%) nel programma vero e proprio. La serie FBI: Most Wanted su Italia1 ha portato a casa 967 spettatori (6.84%) nella media dei vari episodi; su Rai2 la serata musicale Tim Summer Hits – La musica dell’estate ha totalizzato 1184 spettatori (9.95%), mentre su Rai3 l’opera La Traviata ne ha avuti 664 (5.01%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Zona ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 29 luglio 2022)tv: idei programmi più visti di28, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 gli episodi di Don Matteo 12 hanno totalizzato in media 1848 spettatori (share 13.77%); su Canale5 il film Scappo a casa ha avuto 1474 spettatori, 10.91% di share, nell’anteprima e 1161 (10.28%) nel programma vero e proprio. La serie FBI: Most Wanted su Italia1 ha portato a casa 967 spettatori (6.84%) nella media dei vari episodi; su Rai2 la serata musicale Tim Summer Hits – La musica dell’estate ha totalizzato 1184 spettatori (9.95%), mentre su Rai3 l’opera La Traviata ne ha avuti 664 (5.01%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Zona ...

mmmi_it : RT @euroregionenews: Le radio del gruppo Sphera Holding confermano sprint nel primo semestre 2022. Incremento di ascolti dell'11 per cent… - occhio_notizie : Ascolti tv, giovedì 28 luglio 2022: Don Matteo vince contro Tim Summer Hits. Voi cosa avete seguito ieri sera?… - euroregionenews : Le radio del gruppo Sphera Holding confermano sprint nel primo semestre 2022. Incremento di ascolti dell'11 per c… - UggeriRoberto : @GScopelliti Ti ringrazio per la fiducia ma i dati sul numero di ascolti dei podcast sono inoppugnabili: una media… - giusydom : @antondepierro Per fortuna in Parlamento c è qualche persona onesta. Ascolti i guru come prof. Scoglio, Bizzarri, G… -