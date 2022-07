Alessia Pifferi | la richiesta di partecipare al funerale della figlia è il suo ennesimo atto egoistico

(Di venerdì 29 luglio 2022) Sono trascorse solo poche settimane dall’orribile figlicidio compiuto da Martina Patti, che ha provocato la mortepropria figlioletta di cinque anni infliggendole 11 coltellate e seppellendola in una buca che aveva provveduto a scavare la mattina dell’omicidio con fredda e lucida premeditazione. E già ci troviamo di fronte a un altro delitto così difficile da decifrare perché riguarda un’altra madre che ha abbandonato sola a casa per sei giorni la propria bimba di soli 18 mesi lasciandola morire di fame e di sete. Dopo l’arresto, 37 anni, ha detto ai magistrati di aver lasciato lasola a casa a Milano per recarsi dal proprio compagno a Leffe, in provincia di Bergamo, e di essere consapevole del fche la bimba sarebbe potuta morire. Non era la prima volta che la ...

... a San Giuliano Milanese , per i funerali di Diana, la bimba morta di stenti a 16 mesi dopo essere stata lasciata in casa sola per sei giorni dalla mamma. Un lungo applauso ...Dopo l'arresto, 37 anni, ha detto ai magistrati di aver lasciato la figlia sola a casa a Milano per recarsi dal proprio compagno a Leffe, in provincia di Bergamo, e di essere ...Pubblichiamo il messaggio dell’Arcivescovo per i funerali della bimba di 18 mesi morta di stenti dopo essere stata lasciata sola in casa dalla madre ...Un mazzetto di palloncini bianchi, alcuni a forma di cuore, ondeggiano all'entrata della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, a San Giuliano Milanese, dove sono in corso i funerali di ...