Ajax | Lucca è sempre più vicino | sarà il primo italiano a giocare nei lancieri

(Di venerdì 29 luglio 2022) Lorenzopiùa vestire la maglia dell’. La società olandese ha praticamente raggiunto l’accordo con il Pisa per il trasferimento dell’attaccante sulla base di un milione di euro per il prestito, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni più bonus ed una percentuale sulla futura rivendita. Il classe 2000, dunque, diventerà ilcalciatorenei. Una volta definiti gli ultimi dettagli con gli agenti, lunedìraggiungerà Amsterdam per sostenere le visite mediche di rito ed apporre la sua firma sul contratto. SportFace.