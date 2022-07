Ultime Notizie – Ucraina, Russia: “Lavrov considererà colloquio con Blinken quando avrà tempo” (Di giovedì 28 luglio 2022) Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, prenderà in considerazione la richiesta di colloquio su uno scambio di prigionieri avanzata dal segretario di Stato americano, Antony Blinken, “quando avrà tempo”. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, rispondendo a distanza al suo omologo statunitense, Ned Price. Gli Stati Uniti hanno inviato una richiesta alla Russia per un colloquio telefonico tra Blinken e Lavrov. “Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov presterà attenzione a questa richiesta quando avrà tempo. Ora ha un fitto programma di contatti internazionali: il Consiglio dei ministri della Sco a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 28 luglio 2022) Il ministro degli Esteri russo, Sergei, prenderà in considerazione la richiesta disu uno scambio di prigionieri avanzata dal segretario di Stato americano, Antony, “”. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, rispondendo a distanza al suo omologo statunitense, Ned Price. Gli Stati Uniti hanno inviato una richiesta allaper untelefonico tra. “Il ministro degli Esteri russo Sergeipresterà attenzione a questa richiesta. Ora ha un fitto programma di contatti internazionali: il Consiglio dei ministri della Sco a ...

