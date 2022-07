Torino | lite Vagnati-Juric | parla Cairo

marcoconterio : ?? Arriva un clamoroso video di una lite furente tra Ivan Juric tecnico del #Torino e il ds Davide Vagnati ?? - cmdotcom : #Torino , lite furibonda tra #Juric e il ds #Vagnati - MCriscitiello : Torino - Furibonda lite Juric-Vagnati (ovviamente arriveranno le smentite di rito) Allenatore su tutte le furie… - Pall_Gonfiato : Lite #Juric #Vagnati, ecco le parole di #Cairo - OAccomando91 : Il Presidente del #Torino #Cairo sulla lite #Vagnati-#Juric a RadioRadio: “Si sono parlati, chiariti, riappacificat… -

Cairo ha dato alstabilità economica e tecnica, dopo un iniziale up and down fra Serie A e Serie B, ma ha tolto ai suoi tifosi la voglia di sognare. Nei 10 campionati consecutivi disputati in ...... ma a uscirne male da questa vicenda è tutto il. Non solo il dt, non solo il tecnico, che ... che è rimasto defilato, in silenzio, nonostante sia stato tirato in ballo nellacon un epiteto ..."I due si sono parlati, chiariti, riappacificati: vanno avanti più in sintonia che mai, non c'è altro da aggiungere": così il presidente del Torino Urbano Cairo, ...Il direttore Xavier Jacobelli a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi di giornata. Torino, che ne pensa della lite Juric-Vagnati "Tutti i nodi credo ...