Roma, troppi condizionatori accesi: black out a S.Giovanni (Di giovedì 28 luglio 2022) troppi condizionatori accesi: i black out mettono in allarme l'ospedale San Giovanni. Diversi disagi e le interruzioni di energia elettrica nel quartiere Romano e a pagare dazio anche alcuni semafori. troppi condizionatori accesi, troppa energia elettrica e, complici le torride giornate, in tilt la rete: e come già il 6 e 7 luglio fra San Giovanni, Monteverde, Monti ed alcune aree del Centro Storico della Capitale i climatizzatori hanno causato ancora blackout. Specie in zona di San Giovanni, in allarme l'ospedale e in tilt semafori: per regolare la viabilità gli agenti della polizia locale , hanno presidiato la zona mentre laboratori, uffici e soprattutto ospedali, come nel caso del ...

