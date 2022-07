Roma, lancia in strada le bici a noleggio, poi aggredisce e minaccia gli agenti: arrestato (Di giovedì 28 luglio 2022) Prima se l’è presa con le biciclette a noleggio, poi con gli agenti che tentavano di fermare la sua furia. Era completamente fuori controllo il cittadino di nazionalità ghanese di 28 anni che questa mattina, su via Nazionale, è stato colto in flagrante dagli agenti del I Gruppo “Centro Storico” della Polizia Locale di Roma Capitale, mentre lanciava in mezzo alla strada, biciclette del servizio sharing. Vigili aggrediti Vedendo che il 28enne stava lanciando le biciclette, i caschi bianchi si sono avvicinati. Lo hanno invitato alla calma, cercando di farlo desistere dal suo intento. Ma, per risposta, il ragazzo ha reagito con atteggiamenti aggressivi. Ha insultato i vigili, poi li ha minacciati. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 luglio 2022) Prima se l’è presa con leclette a, poi con gliche tentavano di fermare la sua furia. Era completamente fuori controllo il cittadino di nazionalità ghanese di 28 anni che questa mattina, su via Nazionale, è stato colto in flagrante daglidel I Gruppo “Centro Storico” della Polizia Locale diCapitale, mentreva in mezzo allaclette del servizio sharing. Vigili aggrediti Vedendo che il 28enne stavando leclette, i caschi bianchi si sono avvicinati. Lo hanno invitato alla calma, cercando di farlo desistere dal suo intento. Ma, per risposta, il ragazzo ha reagito con atteggiamenti aggressivi. Ha insultato i vigili, poi li hati. ...

