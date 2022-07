Roma, controlli a tappeto interforze a Termini: oltre 172 persone controllate (Di giovedì 28 luglio 2022) Continuano le operazioni straordinarie interforze ad “Alto Impatto” da parte della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e della Polizia Locale Roma Capitale, a Termini. L’obiettivo è quello di poter aumentare la sicurezza della zona per salvaguardare la tranquillità dei cittadini, lavoratori e turisti. I controlli Il servizio è stato realizzato per intensificare il controllo del territorio e per fronteggiare situazioni di degrado urbano che possono inficiare il senso di sicurezza della cittadinanza. L’area interessata del servizio è stata quella compresa nei piani stradali di via Giovanni Giolitti, via Alfredo Cappellini, via Principe Amedeo, via Gioberti, con particolare attenzione ai cosiddetti “ballatoi”. Sono state identificate 172 persone di cui 37 straniere, 3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 luglio 2022) Continuano le operazioni straordinariead “Alto Impatto” da parte della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e della Polizia LocaleCapitale, a. L’obiettivo è quello di poter aumentare la sicurezza della zona per salvaguardare la tranquillità dei cittadini, lavoratori e turisti. IIl servizio è stato realizzato per intensificare il controllo del territorio e per fronteggiare situazioni di degrado urbano che possono inficiare il senso di sicurezza della cittadinanza. L’area interessata del servizio è stata quella compresa nei piani stradali di via Giovanni Giolitti, via Alfredo Cappellini, via Principe Amedeo, via Gioberti, con particolare attenzione ai cosiddetti “ballatoi”. Sono state identificate 172di cui 37 straniere, 3 ...

