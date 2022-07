Omicidio Vassallo, 9 indagati. I Pm: Il sindaco di Pollica assassinato perché voleva denunciare il traffico di droga (Di giovedì 28 luglio 2022) Perquisizioni e sequestri nell’ambito delle indagini sull’Omicidio del sindaco di Pollica-Acciaroli, Angelo Vassallo, avvenuto il 5 settembre di 22 anni fa. I Ros di Roma e di Salerno, su mandato della Direzioni distrettuale antimafia di Salerno, stanno eseguendo decreti nei confronti di nove indagati per Omicidio e associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Le indagini vertono sul fatto che la morte del sindaco sia collegata alla sua volonta’ di denunciare un traffico di sostanze stupefacenti che aveva una centrale nel porto di Acciaroli. Il seindaco-pescatore, cui si deve il decollo turistico di quell’area del Cilento, venne affrontato da un sicario mentre rientrava a casa in auto e ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 luglio 2022) Perquisizioni e sequestri nell’ambito delle indagini sull’deldi-Acciaroli, Angelo, avvenuto il 5 settembre di 22 anni fa. I Ros di Roma e di Salerno, su mandato della Direzioni distrettuale antimafia di Salerno, stanno eseguendo decreti nei confronti di novepere associazione a delinquere finalizzata aldi. Le indagini vertono sul fatto che la morte delsia collegata alla sua volonta’ diundi sostanze stupefacenti che aveva una centrale nel porto di Acciaroli. Il seindaco-pescatore, cui si deve il decollo turistico di quell’area del Cilento, venne affrontato da un sicario mentre rientrava a casa in auto e ...

