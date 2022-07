Meloni | La scelta è tra noi e il Pd |  rivendichiamo diversità e chiediamo rispetto

Leggi su agi

(Di giovedì 28 luglio 2022) AGI - All'indomani del vertice di centrodestra che sancisce l'accordo sulla premiership e sui candidati ai collegi uninominali, Giorgiariunisce la direzione nazionale del suo partito. Nell'intervento, diffuso dal suo entourage, la presidente di Fratelli d'Italia appare molto determinata nel tracciare l'ultimo miglio della corsa che ha come traguardo Palazzo Chigi. In primo luogo, tiene a chiarire che FdI non metterà in discussione la collocazione filo-atlantista a sostegno dell'Ucraina, attaccata dalla Russia, proprio nel giorno in cui Matteo Salvini si ritrova a smentire nuove indiscrezioni di stampa sui suoi rapporti con Mosca.poi si spinge a dire che l'Italia guidata dal suo partito tornerà a essere un soggetto "affidabile" nei consessi internazionali, respingendo indirettamente tutte le ricostruzioni sui presunti dubbi in seno ...