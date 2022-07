La Rai acquista i diritti della Serie C in chiaro fino al 2025 (Di giovedì 28 luglio 2022) Serie C in chiaro – La Rai ha acquisito i diritti televisivi per le partite in chiaro di Serie C dal 2022 al 2025. Lo ha annunciato la stessa Lega Pro in una nota ufficiale, sottolineando che l’offerta «è di importo corrispondente a corrispettivi minimi indicati per la licenza del Pacchetto (da intendersi come l’importo Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 28 luglio 2022)C in– La Rai ha acquisito itelevisivi per le partite indiC dal 2022 al. Lo ha annunciato la stessa Lega Pro in una nota ufficiale, sottolineando che l’offerta «è di importo corrispondente a corrispettivi minimi indicati per la licenza del Pacchetto (da intendersi come l’importo Calcio e Finanza.

disagioscout : RT @CalcioFinanza: La #Rai acquista i diritti della Serie C in chiaro fino al 2025: ecco quali partite trasmetterà - CalcioFinanza : La #Rai acquista i diritti della Serie C in chiaro fino al 2025: ecco quali partite trasmetterà… - sportli26181512 : #Media #Notizie La Rai acquista i diritti della Serie C in chiaro fino al 2025: Serie C in chiaro – La Rai ha acqui… - ikiorog : se al prossimo giro la rai non acquista i diritti per la vnl io veramente mi faccio brillare -