Kessié: “Quando ti arriva la chiamata del Barcellona non puoi esitare” (Di giovedì 28 luglio 2022) Franck Kessié, ex centrocampista del Milan oggi al Barcellona, ha parlato dei suoi primi passi in blaugrana ai canali ufficiali del club Leggi su pianetamilan (Di giovedì 28 luglio 2022) Franck, ex centrocampista del Milan oggi al, ha parlato dei suoi primi passi in blaugrana ai canali ufficiali del club

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Kessie: 'Quando ti arriva la chiamata del @FCBarcelona non puoi esitare' - #FCB #FCBarcelona #Barcellona #Barcelona #Bar… - PianetaMilan : #Kessie: 'Quando ti arriva la chiamata del @FCBarcelona non puoi esitare' - #FCB #FCBarcelona #Barcellona… - DanielDanjr84 : @ChrisElMuss Non so, vediamo quando pobega avrà l’età di kessie…. - SimoneCiattagl1 : @GabrieleConflit Io ci credo quando ha finito la prima partita con la Roma.. Ultimamente abbiamo avuto i casi di Ma… - Frances54325203 : @AloBrasil1974 Ma quando mai,che sei sempre qui a fare il tuttapposter,cosa devo argomentare ancora?28 luglio e non… -

Milan in colpevole ritardo sul mercato, dove sono gli acquisti promessi a Maldini E Cardinale è sparito E questo sarebbe un peccato nella stagione in cui sarebbe ancora più pericoloso che in passato perdere punti all'inizio, visto che a fine agosto, quando si chiuderà il mercato, si saranno giocate già ... Kessie sicuro: 'Non si può esitare quando ti chiama il Barcellona' Questo club è fatto per vincere, quando ti arriva la chiamata non puoi esitare. Dal Barca ci si aspetta sempre il meglio, è il club più bello del mondo. Sono arrivati nuovi giocatori e faremo il ... Tiscali E questo sarebbe un peccato nella stagione in cui sarebbe ancora più pericoloso che in passato perdere punti all'inizio, visto che a fine agosto,si chiuderà il mercato, si saranno giocate già ...Questo club è fatto per vincere,ti arriva la chiamata non puoi esitare. Dal Barca ci si aspetta sempre il meglio, è il club più bello del mondo. Sono arrivati nuovi giocatori e faremo il ... Calcio: Barça. Kessié 'Squadra vincente, mi sento già in famiglia'