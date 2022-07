Juve | le due ipotesi per Alex Sandro e i nomi dei possibili sostituti

juventusfc : #BornOnThisDay Con la Juve, due volte campione d'Italia ???? Helmut Haller?? - MarcoGuidi13 : Quando si dice che il mercato è dinamico… Se mi avessero detto due mesi fa che #Bremer sarebbe andato alla #Juve e… - AlfredoPedulla : La #Juve lavora su #Paredes da oltre due mesi, come anticipato a maggio. Ha continuato a proporre scambi al #Psg, m… - micos56 : @Fabio_Martini_ Faccio prima a dire chi è da Juve: Vlaovich, Bonucci, Chiesa, abbastanza i due portieri e Locatelli… - Deborah_Juve : RT @VlnN94: Altre due cose: 1) I problemi della Juve non si possono risolvere del tutto in tre mesi, ma il minimo sarebbe non crearne altr… -

Juventus News 24

Commenta per primo Nonostante l'ipotesi più realistica sia quella di un suo addio a fine contratto, ovvero il prossimo anno, Tuttosport non esclude la possibilità che Alex Sandro lasci la Juventus ...LaSquadra sempre favorita in tutte le competizioni. Lo sarà anche quest'anno. Sta facendo ... Ci è sfuggito perpunti, ma ci riproveremo quest'anno. L'anno scorso non si parlava di Inter, poi ... Pogba cambia le mosse della Juve: due big verso la permanenza La Juventus è pronta ed effettuare due investimenti importanti. La Vecchia Signora, infatti, sta per acquisire la sede e il centro di allenamento. In una nota ufficiale, la società del presidente ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...