Inter, ritardi nei pagamenti da Digitalbits: sponsor oscurato sul sito (Di giovedì 28 luglio 2022) Problemi per Digitalbits, main sponsor dell’Inter Problemi con il main sponsor Digitalbits per l’Inter. Secondo quanto riportato da Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, il main sponsor sarebbe in ritardo nei pagamenti da diversi mesi. Nella giornata odierna il club nerazzurro ha provveduto a cancellare la collaborazione anche dal proprio sito ufficiale. Da capire se resterà lo sponsor sulle maglie. “Da alcuni mesi il crypto-sponsor sarebbe in grave ritardo nel rispettare gli obblighi assunti. Digitalbits non avrebbe ancora corrisposto al club nerazzurro alcuni pagamenti, in particolare da quando è passato dall’essere sponsor di ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) Problemi per, maindell’Problemi con il mainper l’. Secondo quanto riportato da Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, il mainsarebbe in ritardo neida diversi mesi. Nella giornata odierna il club nerazzurro ha provveduto a cancellare la collaborazione anche dal proprioufficiale. Da capire se resterà losulle maglie. “Da alcuni mesi il crypto-sarebbe in grave ritardo nel rispettare gli obblighi assunti.non avrebbe ancora corrisposto al club nerazzurro alcuni, in particolare da quando è passato dall’esseredi ...

