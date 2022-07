Giffoni, a Gary Oldman il Premio Truffaut: “Mi piacerebbe lavorare con Paolo Sorrentino” (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Ogni tanto il pensiero della pensione lo sfiora ed è felice di godersi la sua famiglia e i suoi cani come non ha mai potuto in vita sua. Ma poi quando arriva la telefonata di Christopher Nolan per andare sul set di Oppenheimer oppure la chiamata per la serie di Apple Slow Horses, ecco che il Premio Oscar Gary Oldman riparte con la sua borsa nera “come una rockstar”, sempre pronto per un nuovo ruolo e una nuova avventura. Che lo assorbirà completamente visto che come racconta al festival di Giffoni, dove ha ricevuto il Premio Truffaut, non è un tipo da “tenere aperte 15 finestre sul desktop nello stesso momento”. Sarebbe anche molto felice di lavorare in Italia, magari “con Paolo Sorrentino“. Ai ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Ogni tanto il pensiero della pensione lo sfiora ed è felice di godersi la sua famiglia e i suoi cani come non ha mai potuto in vita sua. Ma poi quando arriva la telefonata di Christopher Nolan per andare sul set di Oppenheimer oppure la chiamata per la serie di Apple Slow Horses, ecco che ilOscarriparte con la sua borsa nera “come una rockstar”, sempre pronto per un nuovo ruolo e una nuova avventura. Che lo assorbirà completamente visto che come racconta al festival di, dove ha ricevuto il, non è un tipo da “tenere aperte 15 finestre sul desktop nello stesso momento”. Sarebbe anche molto felice diin Italia, magari “con“. Ai ...

SirArthurConan0 : Gary Oldman al Giffoni che invidia ?? - Takochan00 : E ho scoperto solo ora che Gary Oldman oggi è al Giffoni, che con tutto che è relativamente vicino Napoli è tipo IR… - TwitGinger : Gary Oldman ha parlato di Sirius Black a #Giffoni2022 #HarryPotter - briansassy : letteralmente io oggi mi laureo e gary oldman è al giffoni hanno proprio detto NO NON TI CI FACCIAMO ANDARE - Yogaolic : RT @ANSACampania: Giffoni: Gary Oldman, io andrò in pensione, voi siete il futuro -