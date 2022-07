FIGC, Fermana e Torres eventuali ripescate in Serie C (Di giovedì 28 luglio 2022) Questa la decisione del Consiglio Federale fermo restando l’esito dei ricorsi proposti al Tar dalle società Campobasso e Teramo, precedentemente escluse Leggi su itasportpress (Di giovedì 28 luglio 2022) Questa la decisione del Consiglio Federale fermo restando l’esito dei ricorsi proposti al Tar dalle società Campobasso e Teramo, precedentemente escluse

