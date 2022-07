Dl aiuti:ipotesi 1 punto cuneo,rivalutazione pensioni 3 mesi (Di giovedì 28 luglio 2022) Sul taglio del cuneo fiscale al momento si ragiona su una possibile riduzione di un punto percentuale (rispetto alla base di partenza di 0,8 punti emersa ieri) per lavoratori dipendenti con redditi ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) Sul taglio delfiscale al momento si ragiona su una possibile riduzione di unpercentuale (rispetto alla base di partenza di 0,8 punti emersa ieri) per lavoratori dipendenti con redditi ...

fisco24_info : Dl aiuti:ipotesi 1 punto cuneo,rivalutazione pensioni 3 mesi: Decontribuzione per redditi fino 35mila euro - TPCWare : @janavel7 Possibile, ma non probabile. Per me esiste ache l'ipotesi di aiuti ricevuti anche in passato, che li rend… - tempoweb : Dal #governo aiuti contro il caro #energia. C’è l'ipotesi di far pagare meno contributi ai lavoratori #lavoro… - horottoilvetro : RT @SkyTG24: #Bonus 200 euro, nel dl Aiuti bis niente proroga. Ipotesi decontribuzione: cosa si sa - LeonardoSegat : RT @SkyTG24: #Bonus 200 euro, nel dl Aiuti bis niente proroga. Ipotesi decontribuzione: cosa si sa -