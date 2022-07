Dammi 200 000 euro e assumo tuo figlio | un arresto in Puglia

Leggi su agi

(Di giovedì 28 luglio 2022) AGI - Dichiara ad un collega di lavoro di conoscere la “persona giusta” per far assumere ile si fa dare ripetutamente soldi sino a 200mila. È successo a Massafra (Taranto) dove la Polizia ha arrestato un 40enne. L'uomo è in carcere ed è accusato di truffa aggravata in concorso, estorsione, furto e sostituzione di persona. La vicenda ha avuto inizio nel 2017, quando l'addetto di una cooperativa per la manutenzione e la cura del verde a Massafra, iniziò un rapporto di amicizia con altro dipendente della stessa cooperativa, neo assunto, confidando la sua preoccupazione per ilche nonostante numerosi tentativi non era ancora riuscito a trovare un lavoro stabile. Il collega di lavoro gli rivelò quindi di conoscere la “persona giusta” che avrebbe potuto risolvere il suo problema. Si trattava di un ingegnere che lavorava ...