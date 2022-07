Conte | la sinistra sociale e Donat-Cattin Scrive Merlo

Leggi su formiche

(Di giovedì 28 luglio 2022) Dunque, Giuseppenon finisce di stupirci. Al di là del simpatico Bersani che non si rassegna per l’esclusione dei populisti dei 5 Stelle dalla potenziale alleanze di centro, adesso registriamo l’ennesima metamorfosi politica di, il capo dei 5 Stelle. Dopo l’alleanza stretta ed organica con la destra di Salvini diventa un cattolico dicon la coalizione con il Pd per poi riscoprire, misteriosamente e nuovamente, la sua anima populista e demagogica della prima ora grillina. Adesso, almeno così pare, sta per diventare il nuovo alfiere e protagonista della “”, il difensore per eccellenza della giustizia. Una sorta di Robin Wood de noantri. Insomma, per dirla in termini ancora più espliciti, abbiamo trovato il nuovo Carlo ...