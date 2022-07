Carnevali su Frattesi | ' Roma? La trattativa è ferma'

(Di giovedì 28 luglio 2022) "? Per lui c'è stato più di un contatto con la, ma al momento laperché la loro proposta non si avvicina alla nostra richiesta" . Sono le parole di dell'...

Per lui c'è stato più di un contatto con la Roma , ma al momento la trattativa è ferma ... Sono le parole di dell'amministratore delegato del Sassuolo , Giovanni, ai microfoni di ...NOVITA' CON LA ROMA PER- 'Per lui c'è stato più di un contatto con la Roma, ma al momento siamo fermi perché la loro proposta non si avvicinava alla nostra richiesta. Come dicevo prima, ...In occasione della partita dedicata a Francesco Magnanelli, l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali ha commentato il mercato del club neroverde. " Raspadori è ambizioso, ma abbiamo ...Il Sassuolo ha venduto Gianluca Scamacca, l'amministratore delegato Giulio Carnevali ha rilasciato alcune dichiarazioni su Frattesi e la Roma ...