Borsa: Asia in rialzo con tecnologici dopo Fed (Di giovedì 28 luglio 2022) Seduta in rialzo sulle Borse Asiatiche, con gli indici trainati dai titoli tecnologici. La buona intonazione prende spunto dalla Federal Reserve che ha dichiarato che a un certo punto rallenterà il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) Seduta insulle Borsetiche, con gli indici trainati dai titoli. La buona intonazione prende spunto dalla Federal Reserve che ha dichiarato che a un certo punto rallenterà il ...

fisco24_info : Borsa: Asia in rialzo con tecnologici dopo Fed: Tokyo +0,36%, in controtendenza Hong Kong -0,3% - NoemiNavas2 : @MCapparetti @Prada Cina o Asia? Nell’hinterland napoletano amica cara, paga tra 35-50€ a borsa, il materiale lo ma… - Benzinga_Italia : ?? #HangSeng in calo dopo la chiusura debole di #WallStreet ?????? #borsa #asia #hongkong - fisco24_info : Borsa: Asia chiude positiva tra trimestrali e Fed: Bene Tokyo (+0,2%). Lo yen stabile sul dollaro - cavicchioli : RT @Benzinga_Italia: ???? #premarket: in rosso i #futures #USA. Attesa utili e FED?????? #Oil #trading #asia #cina #mercato #borsa #greggio #ba… -