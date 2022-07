Bilancio, l’avanzo per aumentare i 100mila euro a favore delle famiglie fragili (Di giovedì 28 luglio 2022) Bergamo. Il triduo di fine luglio del Consiglio comunale di Bergamo si chiude con l’analisi dei conti. Numeri e tabelle alla mano, con protagonista il vice sindaco e assessore al Bilancio Sergio Gandi, chiamato a spiegare ai suoi e alla minoranza il documento di assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri dello stesso. Un testo complesso e completo che riguarda il triennio 2002-2024, vagliato già dal Collegio dei Revisori che ha espresso parere favorevole rispetto ad un contenuto che recita fondamentalmente di un avanzo di circa 15 milioni e mezzo e di una permanenza degli equilibri generali di Bilancio, non evidenzia variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2021, racconta ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 28 luglio 2022) Bergamo. Il triduo di fine luglio del Consiglio comunale di Bergamo si chiude con l’analisi dei conti. Numeri e tabelle alla mano, con protagonista il vice sindaco e assessore alSergio Gandi, chiamato a spiegare ai suoi e alla minoranza il documento di assestamento generale die salvaguardia degli equilibri dello stesso. Un testo complesso e completo che riguarda il triennio 2002-2024, vagliato già dal Collegio dei Revisori che ha espresso parerevole rispetto ad un contenuto che recita fondamentalmente di un avanzo di circa 15 milioni e mezzo e di una permanenza degli equilibri generali di, non evidenzia variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2021, racconta ...

