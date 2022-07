(Di giovedì 28 luglio 2022) Dalla collina arsa dal sole la distesa di bandiere degrada verso la strada. Il silenzio solenne è spezzato solo dal rumore del vento che agita i drappi, uno piantato per ogni tomba. Le lapidi, tutt... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

... San Marino " Malta 51 - 66 (Ricciotti 19; James 24) Gruppo B: Azerbaijan " Lussemburgo 75 - 71 (Boyd 39; Semedo 28), Moldova " Gibilterra 70 - 40 (Macaru 17; Celecia 15) PROGRAMMA 26/7- ...Nell'economia generale dell'opera anche il cliffhanger finale è una conclusione, che lascia ... In conclusione, il plauso va ancora una volta anche ad, per la qualità dell'impaginazione ,... Armenia amara A Yerevan non c’è nemmeno una bandiera ucraina, si tifa Russia, soprattutto si dipende in tutto dalla Russia, unica alleata nel conflitto con gli azeri. “Dov’era l’occidente quando eravamo noi gli agg ...