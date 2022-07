AEW: Fight For The Fallen convince, salgono gli ascolti di Dynamite (Di giovedì 28 luglio 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di AEW Dynamite su TBS. La puntata che è stata la night 1 di Fight For The Fallen, per quanto riguarda i dati sugli ascolti, ha fatto registrare un totale di 976.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.49. Inversione del trend negativo La puntata della scorsa notte ha visto un notevole incremento nei propri numeri sia per quanto riguarda gli ascolti che per quanto riguarda il rating, dato che questi numeri fanno segnare una risalita dopo quasi un mese dove gli ascolti erano invece in calo. Leggi su zonawrestling (Di giovedì 28 luglio 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di AEWsu TBS. La puntata che è stata la night 1 diFor The, per quanto riguarda i dati sugli, ha fatto registrare un totale di 976.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.49. Inversione del trend negativo La puntata della scorsa notte ha visto un notevole incremento nei propri numeri sia per quanto riguarda gliche per quanto riguarda il rating, dato che questi numeri fanno segnare una risalita dopo quasi un mese dove glierano invece in calo.

