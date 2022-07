West Ham, ufficiale l’acquisto di Scamacca: prende la maglia n. 7 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Al West Ham è iniziata ufficialmente l’era Gianluca Scamacca. L’attaccante diventato grande con la maglia del Sassuolo – impressionando il ct azzurro Roberto Mancini – è diventato a tutti gli effetti un giocatore degli Hammers dopo aver svolto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà agli inglesi fino al 2027. Il ragazzo cresciuto a Fidene, nella periferia romana, è soltanto l’ultimo della lunga serie di italiani che hanno vestito la maglia del West Ham: il classe ’99 sarà l’ottavo. Questo il comunicato che ha ufficializzato l’arrivo di Scamacca a Londra: «Il West Ham United è lieto di annunciare l’ingaggio del centravanti della nazionale italiana Gianluca Scamacca. Il 23enne si unisce agli Hammers con un contratto quinquennale, con ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 luglio 2022) AlHam è iniziata ufficialmente l’era Gianluca. L’attaccante diventato grande con ladel Sassuolo – impressionando il ct azzurro Roberto Mancini – è diventato a tutti gli effetti un giocatore degli Hammers dopo aver svolto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà agli inglesi fino al 2027. Il ragazzo cresciuto a Fidene, nella periferia romana, è soltanto l’ultimo della lunga serie di italiani che hanno vestito ladelHam: il classe ’99 sarà l’ottavo. Questo il comunicato che ha ufficializzato l’arrivo dia Londra: «IlHam United è lieto di annunciare l’ingaggio del centravanti della nazionale italiana Gianluca. Il 23enne si unisce agli Hammers con un contratto quinquennale, con ...

