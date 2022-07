Universiadi 2025, presentati i colori ufficiali (Di mercoledì 27 luglio 2022) presentati i colori delle Universiadi 2025, World University Games Winter, questa mattina in Sala Trasparenza della Regione Piemonte, in piazza Castello a Torino: giallo, verde, blu, rosa e viola che già campeggiano in piazza Castello a Torino, a Pragelato, a Bardonecchia e presto anche a Pinerolo e Torre Pellice. All’evento hanno partecipato Michele Sciscioli, capo del dipartimento per lo sport presidenza del consiglio dei ministri, Fabrizio Ricca, assessore allo sport della Regione Piemonte, Domenico Carretta, assessore allo Sport del Comune di Torino, Alessandro Ciro Sciretti, presidente Edisu e presidente del Comitato e Riccardo D’Elicio, presidente del Centro Universitario Sportivo di Torino e vice presidente vicario del comitato. Ogni colore ha il suo significato, come è stato spiegato: “Il giallo è il ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 27 luglio 2022)delle, World University Games Winter, questa mattina in Sala Trasparenza della Regione Piemonte, in piazza Castello a Torino: giallo, verde, blu, rosa e viola che già campeggiano in piazza Castello a Torino, a Pragelato, a Bardonecchia e presto anche a Pinerolo e Torre Pellice. All’evento hanno partecipato Michele Sciscioli, capo del dipartimento per lo sport presidenza del consiglio dei ministri, Fabrizio Ricca, assessore allo sport della Regione Piemonte, Domenico Carretta, assessore allo Sport del Comune di Torino, Alessandro Ciro Sciretti, presidente Edisu e presidente del Comitato e Riccardo D’Elicio, presidente del Centro Universitario Sportivo di Torino e vice presidente vicario del comitato. Ogni colore ha il suo significato, come è stato spiegato: “Il giallo è il ...

nuovasocieta : Universiadi 2025, presentati i colori ufficiali - ilTorineseNews : Universiadi 2025. Bardonecchia pronta ad indossare il “Look of the city” - turismotorino : Conferenza stampa #Torino2025 un evento che avrà un impatto globale sulla nostra città, al centro del mondo per osp… -

Universiadi, assessore Ricca, una scommessa vincente "Il territorio piemontese inizia a vibrare per l'arrivo delle Universiadi 2025 quelle di portarle in Piemonte è stata una scommessa in cui abbiamo creduto dal principio e che alla fine si è dimostrata vincente". Così l'assessore regionale piemontese allo Sport ... Ricca attacca Lo Russo sulle periferie: 'Dovrebbe pensare alla sicurezza come fa con il Pnrr' ' Il sindaco Lo Russo dovrebbe pensare alla sicurezza delle periferie di Torino così come fa con il Pnrr ': ad affermarlo, a margine della presentazione dell'immagine coordinata delle Universiadi 2025, è l'assessore regionale Fabrizio Ricca . 'Aggressioni e spaccio sono all'ordine del giorno' Ricca è intervenuto a gamba tesa sulla discussione che in questi giorni ha raggiunto il ... Agenzia ANSA Universiadi, assessore Ricca, una scommessa vincente "Il territorio piemontese inizia a vibrare per l'arrivo delle Universiadi 2025 quelle di portarle in Piemonte è stata una scommessa in cui abbiamo creduto dal principio e che alla fine si è dimostrata ... Torino, il mondiale di golf in piazza Castello con i paracadutisti Martedì 19 luglio, alle 18.30, scatta la cerimonia d’apertura del trofeo universitario, da mercoledì 20 sul green 18 nazionali ... "Il territorio piemontese inizia a vibrare per l'arrivo dellequelle di portarle in Piemonte è stata una scommessa in cui abbiamo creduto dal principio e che alla fine si è dimostrata vincente". Così l'assessore regionale piemontese allo Sport ...' Il sindaco Lo Russo dovrebbe pensare alla sicurezza delle periferie di Torino così come fa con il Pnrr ': ad affermarlo, a margine della presentazione dell'immagine coordinata delle, è l'assessore regionale Fabrizio Ricca . 'Aggressioni e spaccio sono all'ordine del giorno' Ricca è intervenuto a gamba tesa sulla discussione che in questi giorni ha raggiunto il ... Universiadi, assessore Ricca, una scommessa vincente "Il territorio piemontese inizia a vibrare per l'arrivo delle Universiadi 2025 quelle di portarle in Piemonte è stata una scommessa in cui abbiamo creduto dal principio e che alla fine si è dimostrata ...Martedì 19 luglio, alle 18.30, scatta la cerimonia d’apertura del trofeo universitario, da mercoledì 20 sul green 18 nazionali ...