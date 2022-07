TU SI QUE VALES AI NASTRI DI PARTENZA: REGISTRAZIONI IN CORSO. CONFERMATO ANCHE GIOVANNINO (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tu Sì Que VALES sta per tornare in onda. Il noto talent show del sabato sera di Canale 5, curato e prodotto da Maria De Filippi sta per tornare sul piccolo schermo. Vediamo le novità e le conferme. Lo studio di Tu Sì Que VALES sarà sempre il Teatro 8 di Cinecittà in Roma. Verrà occupata ANCHE la zona estera adiacente per le eventuali esibizioni all’esterno, o per tutte quelle esibizioni che richiedono l’aerea all’aperto. ANCHE nella giuria non ci saranno cambiamenti: CONFERMATO Gerry Scotti (che dal 29 agosto tornerà con Caduta Libera alle 18.45), Teo Mammucari, ovviamente Maria de Filippi e Rudy Zerbi. Confermata ANCHE Sabrina Ferilli, nel ruolo della capitana della giuria popolare. Troveremo ANCHE Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Purtroppo ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tu Sì Questa per tornare in onda. Il noto talent show del sabato sera di Canale 5, curato e prodotto da Maria De Filippi sta per tornare sul piccolo schermo. Vediamo le novità e le conferme. Lo studio di Tu Sì Quesarà sempre il Teatro 8 di Cinecittà in Roma. Verrà occupatala zona estera adiacente per le eventuali esibizioni all’esterno, o per tutte quelle esibizioni che richiedono l’aerea all’aperto.nella giuria non ci saranno cambiamenti:Gerry Scotti (che dal 29 agosto tornerà con Caduta Libera alle 18.45), Teo Mammucari, ovviamente Maria de Filippi e Rudy Zerbi. ConfermataSabrina Ferilli, nel ruolo della capitana della giuria popolare. TroveremoBelen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Purtroppo ...

