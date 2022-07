Sposa in Rosso: Sarah Felberbaum nel trailer e poster della commedia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sarah Felberbaum e l'attore spagnolo Eduardo Noriega al centro del trailer e poster di Sposa in Rosso, commedia corale di Gianni Costantino al cinema dal 4 agosto. Dal 4 agosto arriva al cinema, distribuita da Adler Entertainment, Sposa in Rosso, la nuova commedia corale di Gianni Costantino. Il film, prodotto da Fenix Entertainment e Vision Distribution vede come protagonisti l'attrice Sarah Felberbaum e l'attore spagnolo Eduardo Noriega, affiancati da Massimo Ghini, Anna Galiena, Cristina Donadio, Dino Abbrescia, Maurizio Marchetti e Roberta Giarrusso, come svelano trailer e poster del film. Sposa in Rosso, scritta da ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 27 luglio 2022)e l'attore spagnolo Eduardo Noriega al centro deldiincorale di Gianni Costantino al cinema dal 4 agosto. Dal 4 agosto arriva al cinema, distribuita da Adler Entertainment,in, la nuovacorale di Gianni Costantino. Il film, prodotto da Fenix Entertainment e Vision Distribution vede come protagonisti l'attricee l'attore spagnolo Eduardo Noriega, affiancati da Massimo Ghini, Anna Galiena, Cristina Donadio, Dino Abbrescia, Maurizio Marchetti e Roberta Giarrusso, come svelanodel film.in, scritta da ...

