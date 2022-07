Si scatta un selfie davanti all’elicottero, la pala gli stacca la testa: decapitato 22enne (Di mercoledì 27 luglio 2022) Atene. Una vicenda drammatica e raccapricciante, avvenuta in Grecia: un ragazzo è stato decapitato da un elicottero che lo aveva portato da Mykonos ad Atene. Tragedia ad Atene: 22enne decapitato da un elicottero Il ragazzo è sceso quando il mezzo era ancora acceso e, mentre si scattava un selfie, è stato decapitato da una delle eliche. La vittima è un 22enne studente della Oxford Brookes University, Jack Fenton che si trovava in Grecia per una vacanza con gli amici. La notizia di ieri, 26 luglio La notizia è stata riportata dalla Bbc, la tragedia sarebbe avvenuta lunedì sera intorno alle 18, la polizia ha arrestato tre persone: due piloti e un tecnico di terra presso l’eliporto. Su di loro ora pende un’accusa di omicidio colposo. Leggi anche: Rave abusivo nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Atene. Una vicenda drammatica e raccapricciante, avvenuta in Grecia: un ragazzo è statoda un elicottero che lo aveva portato da Mykonos ad Atene. Tragedia ad Atene:da un elicottero Il ragazzo è sceso quando il mezzo era ancora acceso e, mentre siva un, è statoda una delle eliche. La vittima è unstudente della Oxford Brookes University, Jack Fenton che si trovava in Grecia per una vacanza con gli amici. La notizia di ieri, 26 luglio La notizia è stata riportata dalla Bbc, la tragedia sarebbe avvenuta lunedì sera intorno alle 18, la polizia ha arrestato tre persone: due piloti e un tecnico di terra presso l’eliporto. Su di loro ora pende un’accusa di omicidio colposo. Leggi anche: Rave abusivo nel ...

