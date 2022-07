Secondo portiere? L’entourage di Meret manifesta una preferenza (Di mercoledì 27 luglio 2022) È ancora in fase di definizione la situazione portieri per il prossimo anno. Dopo l’addio di David Ospina, per Meret è pronto un contratto quinquennale fino al 2027, ma il Napoli continua ad essere alla ricerca di un Secondo. Spalletti infatti ha richiesto un altro portiere che possa completare la rosa. Tra i nomi sondati dal ds Cristiano Giuntoli, ci sono Sirigu, Neto, Keylor Navas e Kepa. rinnovo Meret Napoli (Getty Images) Alex Meret nel corso della stagione precedente non ha trovato molto spazio, essendo stato più volte relegato in panchina in favore del portiere colombiano. Per l’italiano dunque c’è l’esigenza di essere al centro del progetto del Napoli e di avere più spazio in campo: l’arrivo di un portiere di calibro internazionale potrebbe complicare ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 27 luglio 2022) È ancora in fase di definizione la situazione portieri per il prossimo anno. Dopo l’addio di David Ospina, perè pronto un contratto quinquennale fino al 2027, ma il Napoli continua ad essere alla ricerca di un. Spalletti infatti ha richiesto un altroche possa completare la rosa. Tra i nomi sondati dal ds Cristiano Giuntoli, ci sono Sirigu, Neto, Keylor Navas e Kepa. rinnovoNapoli (Getty Images) Alexnel corso della stagione precedente non ha trovato molto spazio, essendo stato più volte relegato in panchina in favore delcolombiano. Per l’italiano dunque c’è l’esigenza di essere al centro del progetto del Napoli e di avere più spazio in campo: l’arrivo di undi calibro internazionale potrebbe complicare ...

