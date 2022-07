Sampdoria, torna a circolare il nome di Torreira: operazione irrealistica (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da inizio mercato, ogni tanto alla Sampdoria vengono accostati nomi abbastanza irrealistici per ingaggio o caratteristiche. E' il caso di... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da inizio mercato, ogni tanto allavengono accostati nomi abbastanza irrealistici per ingaggio o caratteristiche. E' il caso di...

CentotrentunoC : Live #Calciomercato?? La #Sampdoria torna sotto per Marko #Rog e vuole chiudere l'affare in settimana?? Trattativa d… - 11contro11 : UFFICIALE - Bonazzoli torna alla #Salernitana #Sampdoria #Calciomercato #SerieA #11contro11 - Daniele20052013 : Bonazzoli torna alla Salernitana: «Non vedevo l’ora» – VIDEO - spaziocalcio : UFFICIALE: la #Salernitana ha preso di nuovo Federico #Bonazzoli dalla #Sampdoria #calciomercato #SerieA - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? #Leverbe torna alla #Sampdoria! ?? Il difensore centrale classe ‘97 arriva dal #Pisa in prestito con di… -