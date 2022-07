Sampdoria | il fondo Cerberus pronto a presentare offerta per acquistare il club

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Arrivano novità importanti in casa, perché ilavrebbe presentato un’perilentro la fine della prossima settimana. La proposta vincolante potrebbe arrivare dunque entro pochi giorni, ma la società blucerchiata dovrà poi valutare se la holding americana possiede tutte le carte in regola per soddisfare a livello economico i parametri individuati.è comunque in pole per il passaggio di proprietà deldoriano. Lo ha rivelato Primocanale, emittente locale ligure. SportFace.

Per l'acquisto, come già anticipato dal Sole 24 Ore, della Sampdoria sono al lavoro il Cerberus e la società britannica Redstone Capital. Le trattative sono in corso e il di private equity statunitense, Cerberus Capital Management è affiancato dai... della dello scudetto. Ma c'è un altro concorrente in campo. Un pool di investitori che fa capo al finanziere arabo Fahad Al Gergawi, Ceo di Dubai Investment Developing Agency.